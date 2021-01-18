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Турецкий министр: Мы намерены снизить транзитные пошлины с Азербайджаном

Турецкий министр: Мы намерены снизить транзитные пошлины с Азербайджаном "Мы придаем большое значение расширению деятельности наших логистических компаний в Каспийском регионе. Для этого мы ведем работу с Азербайджаном по снижению транзитных пошлин"
Инфраструктура
18 января 2021 г. 18:03
Турецкий министр: Мы намерены снизить транзитные пошлины с Азербайджаном

Продолжаются усилия по превращению Турции связующим звеном между европейскими странами и Китаем в рамках инициативы Китая "Один пояс, один путь" в целях наращивания внешнеторгового оборота.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявила министр торговли Турции Рухсар Пекджан.

"Одним из важных шагов в этом направлении является отправка экспортных поездов из Стамбула в Сиань. Время грузоперевозок сократилось до 13 дней за счет железной дороги, в то время как морским путем грузы доставлялись за 35-40 дней. Мы придаем большое значение расширению деятельности наших логистических компаний в Каспийском регионе. Для этого мы ведем работу с Азербайджаном по снижению транзитных пошлин", - отметил он.

Кроме того, по словам министра, Турция до сих пор была участником 5 582 региональных проектов стоимостью 201,9 млрд долларов США: "Это равно 48% стоимости и 53% количества проектов, которые мы реализуем во всем мире".

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Версия на азербайджанском языке Türkiyəli nazir: "Tranzit rüsumlarının azaldılması üçün Azərbaycanla iş aparırıq"

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