    Инфраструктура
    • 22 сентября, 2025
    • 17:48
    Капитан самолета Ajet сообщил в Баку о сигнале тревоги, проверка не выявила угрозы

    Капитан авиакомпании Ajet, выполнявший регулярный рейс Анкара - Баку, отправил 22 сентября запрос соответствующим структурам Международного Аэропорта Гейдар Алиев о сигнале тревоги на борту.

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу аэропорта, самолет совершил посадку в бакинском аэропорту в 15:55 по местному времени.

    В соответствии с международными протоколами безопасности процедуры были немедленно выполнены. В результате проверки установлено, что сигнал оказался ложным, и никакой угрозы зафиксировано не было.

    Безопасность пассажиров и членов экипажа всегда является приоритетом.

    Дополнительно сообщаем, что произошедший инцидент не повлиял на операционные процессы Международного аэропорта Гейдар Алиев. Все рейсы выполняются согласно расписанию.

    "Ajet" aviaşirkətinin kapitanı Bakı aeroportuna göyərtədə həyəcan siqnalı barədə sorğu göndərib
    Turkish low-cost airline Ajet makes emergency landing at Baku airport following alarm signal

