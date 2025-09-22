Капитан самолета Ajet сообщил в Баку о сигнале тревоги, проверка не выявила угрозы

Капитан авиакомпании Ajet, выполнявший регулярный рейс Анкара - Баку, отправил 22 сентября запрос соответствующим структурам Международного Аэропорта Гейдар Алиев о сигнале тревоги на борту.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу аэропорта, самолет совершил посадку в бакинском аэропорту в 15:55 по местному времени.

В соответствии с международными протоколами безопасности процедуры были немедленно выполнены. В результате проверки установлено, что сигнал оказался ложным, и никакой угрозы зафиксировано не было.

Безопасность пассажиров и членов экипажа всегда является приоритетом.

Дополнительно сообщаем, что произошедший инцидент не повлиял на операционные процессы Международного аэропорта Гейдар Алиев. Все рейсы выполняются согласно расписанию.