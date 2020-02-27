Турецкие авиалинии временно приостановили полеты в Нахчыван

Турецкие авиалинии (Turkish Airlines) прекратили полеты в Нахчыванскую Автономную Республику Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сказал председатель правления авиакомпании Илькер Айджы.

По его словам, из-за риска распространения коронавируса количество рейсов в Сеул, столицу Южной Кореи, сократилось, а полеты в Нахчыван были временно приостановлены.

Как сообщили Report в международном аэропорту Гейдар Алиев, Turkish Airlines в настоящее время не выполняет рейсы в Нахчыван: "Рейсы Нахчыван-Стамбул начнут выполняться с 14 марта".