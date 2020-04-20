Турецкие авиалинии выполнят эвакуационные полеты из 59 стран

Начиная с сегодняшнего дня до 28 апреля национальный авиаперевозчик Турции - компания "Türk Hava Yolları" (THY) выполнит эвакуационные полеты из 59 стран.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, авиакомпания в целом планирует осуществить 195 рейсов и привезти в страну около 25 тыс. граждан Турции.

В рамках плана эвакуации, из Азербайджана на родину вернутся 662, Германии - 3 269, Саудовский Аравии - 2 201, США - 1 632, Англии - 1 559, Кувейта - 1 463, Алжира - 1 200, Украины - 863, Ирака - 861, Франции - 696, Голландии - 648, Канады - 543, ТРСК - 540, ОАЭ - 538, Польши - 488, Испании - 455, России - 380, Северной Македонии - 394, Кыргызстана - 352, Швейцарии – 341 гражданин страны.

"Эти работы, выполняемые по поручению нашего президента, соединят с семьями тысячи оставшихся за границей наших граждан, они смогут встретить месяц Рамазан c родными и за одним столом", - отметил председатель правления и Исполнительного комитета авиакомпании Илкер Айджи.

Турецкие авиалинии полностью приостановили пассажироперевозки из-за пандемии коронавируса (COVID-19), выполняются только грузовые перевозки.