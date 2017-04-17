Турция: Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс подключится к региональной сети в этом году

Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс будет завершена и подключится к региональной железнодорожной сети к концу этого года. Об этом сообщил Report представитель Железной дороги Турции Мехмет Урас на 13-м заседании руководителей железнодорожных ведомств стран-участниц Организации экономического сотрудничества (ОЭС), 7-м заседании железнодорожного комитета Совета координации транзитного транспорта ОЭС.

По его словам, железнодорожная система в указанном регионе будет обслуживать 1,5 млрд человек: "Правительство Турции на сегодняшний день инвестировало в усовершенствование и расширение железнодорожной системы свыше 60 млрд лир. Помимо этого, мы предприняли определенные шаги для подключения к международной железнодорожной сети. Следует учесть, что торговые возможности этой сети находятся в пределах 31 трлн долларов, в регионе проживает 1,5 млрд человек. С этой позиции региональная железнодорожная система имеет большое значение. Мы считаем, что годовой грузооборот железной дороги Баку-Тбилиси-Карс превысит 7 млн тонн".