Турция привлекает до $10 млрд международного финансирования в рамках Среднего коридора

Правительство Турции намерено привлечь порядка 9,7 млрд долларов США от Всемирного банка (ВБ) и других международных финансовых институтов для реализации двух масштабных инфраструктурных проектов - проекта развития железнодорожной инфраструктуры Восточной Турции (ETMIC) и проекта Северного железнодорожного перехода в Стамбуле (INRAIL).

Как сообщает Report со ссылкой на ВБ, ориентировочная стоимость проекта ETMIC составляет 1,615 млрд долларов США, включая НДС, а проекта INRAIL - 8,1 млрд долларов США, с учетом НДС, непредвиденных расходов, надзора за строительством и управления проектом.

Проект ETMIC предусматривает восстановление и электрификацию железнодорожной линии Дивриги-Карс-граница с Грузией, являющейся частью Среднего коридора (Транскаспийского международного транспортного маршрута, ТМТМ).

Программа включает восстановление 587 км железнодорожной инфраструктуры и верхнего строения пути, электрификацию 667 км линии от Дивриги до грузинской границы, строительство мостов, тоннелей, водопропускных труб, подпорных стен и расширение станций, внедрение регулируемых железнодорожных переездов и развитие социальных объектов для обеспечения безопасности и удобства эксплуатации.

Современная система управления движением будет включать подстанции и линии электропередачи 154 кВ, оборудование сигнализации и телекоммуникаций, Централизованное управление движением (CTC) и распределенную акустическую систему мониторинга (DAS) протяженностью 320 км.

По данным ВБ, обновленный восточный коридор станет стратегической частью Среднего коридора в пределах Турции, обеспечив прямое соединение страны с Грузией, Каспийским регионом и Центральной Азией. Электрифицированная грузовая линия повысит скорость, надежность и экологичность перевозок, а также укрепит роль Турции как ключевого узла евразийской логистики.

Параллельно Турция готовит к реализации проект INRAIL - строительство новой железнодорожной линии протяженностью около 125 км, которая соединит азиатскую и европейскую части страны в обход Стамбульской агломерации.

Линия начнется в районе станции Чайырова (азиатская сторона) и завершится на станции Чаталджа (европейская сторона), проходя через мост Явуза Султана Селима. Новая магистраль будет электрифицированной и полностью сигнализируемой, предназначенной для перевозки как пассажиров, так и грузов.

Согласно проекту, пассажирские поезда смогут развивать скорость до 160 км/ч, а грузовые – 80-120 км/ч. Линия обеспечит прямое сообщение между аэропортом Стамбула и аэропортом имени Сабихи Гекчен, интегрировав их в национальную железнодорожную сеть и усилив мультимодальную логистику.

Как отмечает ВБ, INRAIL обеспечит внутреннюю и международную транспортную связность между авиа- и железнодорожными узлами, одновременно улучшив городскую мобильность в мегаполисе. На обходной линии предусмотрено всего две станции - оба аэропорта, что позволит эффективно обслуживать пассажиропотоки и развивать мультимодальные грузовые перевозки.

Напомним, что в 2024 году объем грузоперевозок по ТМТМ увеличился на 62% и достиг 4,5 млн тонн. В 2025 году прогнозируется дальнейший рост до 5,2 млн тонн, из которых 4,2 млн тонн пройдут по маршрутам стран-участниц. В этом объеме 2,5 млн тонн будут приходиться на сухие грузы (примерно 96 тыс. TEU), а 1,7 млн тонн - на нефть.

К 2027 году пропускная способность маршрута может вырасти до 10 млн тонн в год, что обеспечит устойчивую основу для наращивания транзитного потенциала Азербайджана и привлечения дополнительных инвестиций в развитие инфраструктуры.