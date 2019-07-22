​Турция начала производство грузовых вагонов для Азербайджана

Турецкая корпорация железнодорожного машиностроения (TÜDEMSAŞ) при министерстве транспорта и инфраструктуры произвела два прототипа грузовых вагонов для Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, стоимость этих вагонов составляет миллион долларов.

По информации, испытания успешно проведены, в целом ожидается производство 600 вагонов.

Гендиректор TÜDEMSAŞ отметил, что ширина железных дорог и габариты тоннелей в Азербайджане отличается от турецких: "Производимые нами вагоны не подходят для азербайджанских железных дорог. Поэтому мы планируем производить для них вагоны типа EA. Мы произвели два прототипа грузовых вагонов, подходящих для железных дорог обеих стран, и ожидаем заказ".

Напомним, что общая сумма заказа составляет 36 млн долларов. Эти вагоны планируется использовать по железнодорожному маршруту Баку-Тбилиси-Карс.