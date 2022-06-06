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Турция и Украина обсудили вопрос безопасного прохода турецких сухогрузов

Турция и Украина обсудили вопрос безопасного прохода турецких сухогрузов Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар провел телефонные переговоры с украинским коллегой Алексеем Резниковым.
Инфраструктура
6 июня 2022 г. 16:17
Турция и Украина обсудили вопрос безопасного прохода турецких сухогрузов

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар провел телефонные переговоры с украинским коллегой Алексеем Резниковым.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном заявлении Минобороны республики.

"Во время переговоров обсуждались вопросы обеспечения безопасного прохода наших коммерческих сухогрузов в Турцию, которые ожидают в портах Украины", - сказано в сообщении.

В нем также сообщается, что стороны обсудили ситуацию с отправлением двух военно-транспортных самолетов А400М турецких ВВС, которые последние месяцы находятся в киевском аэропорту Борисполя.

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