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Турция и Азербайджан договорились об увеличении пропускной способности пограничных пунктов

Турция и Азербайджан договорились об увеличении пропускной способности пограничных пунктов Обсуждается увеличение пропускной способности пограничных пунктов пропуска между Азербайджаном и Турцией.
Инфраструктура
30 декабря 2024 г. 15:40
Турция и Азербайджан договорились об увеличении пропускной способности пограничных пунктов

Обсуждается увеличение пропускной способности пограничных пунктов пропуска между Азербайджаном и Турцией.

Как сообщает Report, представители Агентства наземного транспорта Азербайджана (AYNA) и Государственного таможенного комитета посетили пункты пропуска Садарак и Дилуджу (Турция), оценив процессы приема, проверки и оформления документов.

Очереди организуются в электронном порядке, а проверка машин осуществляется через автоматизированную систему анализа рисков на базе искусственного интеллекта, что создает условия для ускоренного перемещения через границу грузовых транспортных средств. Пункт Садарак работает круглосуточно и оснащен 6 въездными и 6 выездными полосами.

Турецкая сторона согласилась модернизировать пункт Дилуджу, увеличив количество полос с 3 до 6. После этого оба пункта смогут пропускать 400-450 грузовиков в день.

Обсуждены шаги по улучшению международных перевозок и продолжению совместных усилий для повышения пропускной способности.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə ilə sərhəddə nəqliyyat vasitələrinin buraxılış qabiliyyətinin artırılması təklif edilir

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