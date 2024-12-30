Турция и Азербайджан договорились об увеличении пропускной способности пограничных пунктов

Обсуждается увеличение пропускной способности пограничных пунктов пропуска между Азербайджаном и Турцией.

Обсуждается увеличение пропускной способности пограничных пунктов пропуска между Азербайджаном и Турцией.

Как сообщает Report, представители Агентства наземного транспорта Азербайджана (AYNA) и Государственного таможенного комитета посетили пункты пропуска Садарак и Дилуджу (Турция), оценив процессы приема, проверки и оформления документов.

Очереди организуются в электронном порядке, а проверка машин осуществляется через автоматизированную систему анализа рисков на базе искусственного интеллекта, что создает условия для ускоренного перемещения через границу грузовых транспортных средств. Пункт Садарак работает круглосуточно и оснащен 6 въездными и 6 выездными полосами.

Турецкая сторона согласилась модернизировать пункт Дилуджу, увеличив количество полос с 3 до 6. После этого оба пункта смогут пропускать 400-450 грузовиков в день.

Обсуждены шаги по улучшению международных перевозок и продолжению совместных усилий для повышения пропускной способности.