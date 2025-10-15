Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум

    В Карабахе и Восточном Зангезуре создается сервисный центр для белорусской техники

    Инфраструктура
    • 15 октября, 2025
    • 10:40
    В Карабахе и Восточном Зангезуре создается сервисный центр для белорусской техники

    Товарооборот между Азербайджаном и Беларусью за январь-август 2025 года составил почти $274 млн.

    Как передает Report, об этом заявил заместитель исполнительного директора Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) Турал Гаджилы, выступая на Азербайджано-белорусском бизнес-форуме.

    По его словам, последовательная реализация мероприятий, предусмотренных дорожной картой на 2024-2025 годы, утвержденной на 14-м заседании совместной межправительственной комиссии в июне прошлого года, способствует активному развитию торгово-экономических и инвестиционных связей между двумя странами.

    "Экспорт Азербайджана в Беларусь вырос на 77% и достиг $52 млн, – отметил Гаджилы.

    Гаджилы подчеркнул, что Азербайджан готов оказывать всестороннюю поддержку всем заинтересованным сторонам, чтобы усилить бизнес-кооперацию между Беларусью и Азербайджаном.

    "На 1 сентября в Азербайджане зарегистрировано 127 белорусских компаний, действующих в сфере промышленности, торговли, строительства, транспорта и услуг, из которых 85 ведут активную деятельность", - отметил он.

    Представитель AZPROMO отметил, что до 80% парка тракторов в Азербайджане составляют машины белорусского производства: "Успешно работает кооперация Гянджинского автомобильного завода с Минским тракторным заводом. С 2007 года произведено свыше 14 тыс. тракторов "Беларусь" и около 3 тысяч грузовых автомобилей. В мае подписан контракт между Гянджинским и Минским автомобильными заводами на поставку комплектов грузопассажирских автомобилей. Параллельно налаживается совместное производство запчастей и создается сервисный центр в Восточно-Зангезурской и Карабахской экономических зонах для обслуживания белорусской техники".

    По его словам, Азербайджан продолжит предпринимать необходимые шаги для повышения инвестиционной привлекательности и расширения взаимодействия с белорусскими партнерами.

    бизнес-форум Беларусь AZPROMO Турал Гаджилы
    Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda Belarus texnikası üçün servis mərkəzi yaradılır
    Tural Hajili: Azerbaijan-Belarus trade exceeds $270M

    Последние новости

    14:10

    Песков: РФ не будет выполнять решение ЕСПЧ о выплате Грузии компенсации

    В регионе
    14:10

    Chapman Taylor: Восстановление освобожденных территорий Азербайджана поражает масштабом и скоростью

    Инфраструктура
    14:08

    СМИ: Аш-Шараа в ходе визита в Москву потребует выдачи Башара Асада

    Другие страны
    14:04
    Фото

    Анар Багиров: В Азербайджане предпринимаются шаги по повышению эффективности правосудия

    Происшествия
    13:59

    Президент переходного периода Сирии прибыл в РФ

    В регионе
    13:47

    Натиг Мамедли: Тема возрождения Карабаха актуальна для СМИ

    Медиа
    13:45

    Новый глава МИД Казахстана посетит Россию

    В регионе
    13:42

    В Азербайджане при наименовании территориальных единиц будут учитываться нормы госязыка

    Внутренняя политика
    13:42

    В Индонезии произошло извержение вулкана Левотоби

    Другие страны
    Лента новостей