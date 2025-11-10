TRIPP является необходимым условием для реализации крупных инвестиционных проектов - МНЕНИЕ

Проект TRIPP (инициатива "Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания") является необходимым условием для реализации крупных инвестиционных проектов.

Об этом в комментарии Report сказал доктор философии по экономике, политический обозреватель Ильгар Велизаде.

Отметим, что проект TRIPP предусматривает 42-километровый участок Зангезурского коридора, который пройдет по территории Армении.

По словам эксперта, инициатива TRIPP органично вписывается в концепцию Зангезурского транспортного коридора, что и является залогом ее успеха.

"Если Азербайджан не откроет коммуникации с Арменией, никакого TRIPP не будет. Азербайджан стремится создать устойчивую транспортную сеть, связывающую западные регионы страны с Нахчыванским эксклавом и далее с выходом на Турцию. В этом контексте содействие США в обеспечении беспрепятственного сообщения между двумя частями Азербайджана логично вписывается в концепцию Зангезурского коридора", - отметил эксперт.

По мнению аналитика, эта концепция может быть удачно имплементирована в две крупнейшие транспортные магистрали, которые формируются в этой части Евразии.

"Речь идет о Среднем коридоре (Транскаспийском международном транспортном маршруте, ТМТМ) и проекте "Север-Юг". Об этом неоднократно говорил и Президент Азербайджана Ильхам Алиев, отмечая перспективы развития этого маршрута [Зангезурского коридора- ред.]. Подобные транспортные проекты обычно имеют и геополитическое измерение, поскольку затрагивают интересы многих стран, в частности государств Центральной Азии. Последний саммит "Центральная Азия плюс США" (формат "С5+1"), состоявшийся 6 ноября в Вашингтоне, и заявление президента США Дональда Трампа о коридоре TRIPP подтверждают, что этот проект станет частью широкой транспортной связанности между регионами Центральной Азии, Южного Кавказа и Передней Азии", - пояснил И. Велизаде.

Он добавил, что TRIPP хорошо вписывается в концепцию формирования единого экономического пространства в этом регионе: "Все теперь зависит от практических действий - важно не затягивать реализацию. Есть интересы и США, и Центральной Азии, и естественно Азербайджана. Хотелось бы, чтобы и Армения также учитывала все эти обстоятельства и понимала свои собственные выгоды, чтобы активизировать работу в направлении реализации этого проекта", - добавил аналитик.

По его словам, Азербайджан является ключевым звеном этого большого проекта.

"Речь идет не только о TRIPP, но и о более масштабных инициативах, соединяющих регионы Евразии. Здесь совпадают интересы ключевых игроков континента, что повышает геополитическое значение Азербайджана как связующего звена между различными странами, в том числе соперничающими. Судя по реакции других государств, Азербайджан воспринимается ими как надежный партнер, с которым готовы реализовывать долгосрочные проекты", - пояснил обозреватель.

И. Велизаде отметил, что TRIPP рассматривается как важное условие для реализации крупных инвестиционных проектов, интерес к которым проявляют не только страны региона, но и внешние игроки - США и Европейский союз

"ЕС в последние годы активно вовлекается в процессы на Южном Кавказе и в Центральной Азии. Стороны согласовали ряд инициатив, которые позволяют реализовывать масштабные транспортные, экономические и инвестиционные проекты, включая разработку редкоземельных металлов", - отметил аналитик.

По словам эксперта, TRIPP, интегрированный в систему коридоров Восток–Запад и Средний коридор, способен стать надежной платформой для реализации крупных инвестиционных проектов.

"Недавно в Брюсселе в рамках инициативы European Gateway представители Центральной Азии, ЕС, Южного Кавказа и Азербайджана подробно обсуждали подобные проекты. Это подтверждает, что TRIPP является важным элементом многостороннего сотрудничества, в том числе с участием стран, которые пока напрямую в нем не задействованы", - добавил обозреватель.

По словам И. Велизаде, проект TRIPP уже рассматривается как катализатор новых торговых маршрутов и производственных цепочек, однако его реализация напрямую зависит от конкретных практических шагов.

"Все будет зависеть от того, насколько оперативно начнется реализация проекта. Следует подчеркнуть, что любые инициативы и договоренности приобретают реальное значение лишь тогда, когда они воплощаются на практике. На сегодняшний день на территории Армении, так сказать, не вбит ни один колышек в рамках этой перспективной железной дороги. Армянское политическое руководство, помимо восторженных заявлений о достигнутых договоренностях, пока не представило никаких конкретных предложений или действий. В этом и заключается основная загвоздка. При этом сомнений нет в том, что проект войдет в формирующуюся новую цепочку поставок и может стать ключевым звеном для реализации масштабных инвестиционных инициатив", - отметил эксперт.

И. Велизаде отметил, что все эти факторы - инфраструктурные барьеры и узкие места в портах на территориях Азербайджана, Казахстана и Туркменистана -, безусловно, играют важную роль в повышении эффективности этого маршрута.

"Эти вопросы необходимо урегулировать, и, в принципе, эта работа уже ведется в рамках ТМТМ. Проект TRIPP и Зангезурский коридор полностью вписываются в Средний коридор, хотя основной артерией маршрута на территории Южного Кавказа остается железная дорога Баку-Тбилиси-Карс. Тем не менее, нет сомнений, что при появлении новой железной дороги через Зангезур TRIPP может стать составной частью этого крупного проекта. На участке ТМТМ проводится большая и углубленная работа, включая развитие портовой инфраструктуры. Стороны - Казахстан, Азербайджан и Грузия - договорились о создании единого железнодорожного оператора и согласовании единых тарифов в рамках маршрута. Это очень важный шаг, способствующий повышению эффективности транспортных коридоров", - отметил аналитик.

По мнению эксперта, с другой стороны, в предыдущие годы была проведена реконструкция железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, в результате чего ее пропускная способность была увеличена [в пять раз до 5 млн тонн в год -ред.], а Зангезурский транспортный коридор, который сейчас строится, по крайней мере на азербайджанском участке, уже рассчитан на перевозку до 10 млн тонн грузов в год.

"И все это замечательно, по крайней мере в отношении тех работ, которые ведутся на территории Азербайджана. Кстати, в Нахчыване также планируется работа по увеличению пропускной способности соответствующего участка Зангезурского коридора.

Мы вновь приходим к тому, что на территории Армении до сих пор не был вбит ни один колышек. Армянская сторона заявляет о проведении активных консультаций с американской и азербайджанской сторонами. По сути, сейчас определяются оператор проекта и его ключевые параметры. Американская сторона уже пообещала выделить 145 млн долларов на реализацию инициативы, однако до сих пор неясно, кому именно и каким образом будут предоставлены эти средства. Хочется надеяться, что в ближайшее время в этом вопросе будет внесена определенная ясность", - отметил И. Велизаде.

Аналитик отметил, что транспортное сотрудничество между Азербайджаном и странами Центральной Азии активно развивается.

"Достаточно взглянуть на объемы перевозок по ТМТМ. Характер грузов постоянно совершенствуется и диверсифицируется. К проектам подключаются Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан - страны без выхода к Каспийскому морю, но с высоким экспортным потенциалом. А Азербайджан предпринимает конкретные шаги по интеграции в экономическую и политическую систему региона", - отметил аналитик.

Он подчеркнул, что в этом контексте прослеживаются два параллельных процесса: в рамках Организации тюркских государств и формата "Центральная Азия плюс Азербайджан".

Таким образом, по мнению аналитика, TRIPP уже сейчас рассматривается странами Центральной Азии - прежде всего Казахстаном, Узбекистаном и Туркменистаном - как важный маршрут для транспортировки их энергоресурсов.

"В большей степени это, конечно, касается Казахстана и Туркменистана, для которых маршрут TRIPP через территорию Азербайджана в направлении Турции и далее к Средиземному морю представляет особую важность. Этот проект позволяет странам диверсифицировать поставки своих энергоресурсов на внешние рынки. Сегодня мы говорим лишь о проектах, но их реализация начнется сразу после запуска TRIPP. Так же, как железная дорога Баку-Тбилиси-Карс используется для транспортировки центральноазиатских энергоресурсов в Европу и страны Средиземноморья, TRIPP станет более коротким и эффективным маршрутом для достижения аналогичных целей", - резюмировал И. Велизаде.