Три судна ASCO оснащены системой очистки балластных вод

Судна "Профессор Азиз Алиев", "Гянджа" и "Генерал Асланов", принадлежащие морскому транспортному флоту ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO), оснащены системой очистки балластных вод.

Судна "Профессор Азиз Алиев", "Гянджа" и "Генерал Асланов", принадлежащие морскому транспортному флоту ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO), оснащены системой очистки балластных вод.

Об этом Report сообщили в ASCO.

Согласно информации, данная система установлена на судах в соответствии с требованиями стандарта D2 "Конвенции по управлению балластными водами", принятой Международной морской организацией (ИМО) в 2017 году.

На сегодняшний день 10 судов ASCO - "Президент Гейдар Алиев", "Зарифа Алиева", "Азербайджан", "Шуша", "Гафур Мамедов", "Расул Рза", "Шаир Сабир", "Шаир Вагиф", "Кяльбаджар" и "Лачын" оснащены данной системой.

Отметим, что загрузка балластных вод вместе с морскими обитателями, их транспортировка и сброс в другую морскую среду представляют большую угрозу для окружающей среды, здоровья людей и экономики.