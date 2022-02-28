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ТРАСЕКА: Грузоперевозки из Азербайджана в Украину приостановлены

ТРАСЕКА: Грузоперевозки из Азербайджана в Украину приостановлены Военные действия в Украине серьезно повлияли на грузоперевозки
Инфраструктура
28 февраля 2022 г. 14:12
ТРАСЕКА: Грузоперевозки из Азербайджана в Украину приостановлены

Военные действия в Украине серьезно повлияли на грузоперевозки.

Об этом в ответ на запрос Report заявил национальный секретарь Межправительственной комиссии по Азербайджану транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия (ТРАСЕКА) Руфат Байрамов.

Он отметил, что секретариат ТРАСЕКА связался с Украиной.

"В настоящее время ситуация очень напряженная. Деятельность портов практически прекратилась. В настоящее время украинская сторона не отправляет грузы и не принимает новые грузы. Сейчас мы работаем над тем, чтобы вывезти оставшиеся в стране автомобили", - добавил Р.Байрамов.

Напомним, что в 2017 году украинский парламент ратифицировал соглашение о развитии международного транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия с использованием железнодорожного и паромного транспорта в Черном и Каспийском морях. Украина также наращивает количество железнодорожных и паромных перевозок в рамках коридора "Новый шелковый путь" (Украина-Грузия-Азербайджан-Казахстан). В 2019 году Украина присоединилась к Транскаспийскому международному транспортному коридору.

Сейчас в программе международного транспортного коридора ТРАСЕКА работают 13 стран. Это государства Центральной Азии, Кавказа и Европы.

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Версия на английском языке TRACECA: Cargo transportation from Azerbaijan to Ukraine suspended
Версия на азербайджанском языке TRACECA: "Azərbaycandan Ukraynaya yük daşımalar dayandırılıb"

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