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Транзит большегрузов через Азербайджан увеличился почти на 30%

Транзит большегрузов через Азербайджан увеличился почти на 30% Количество большегрузных автомобилей (TIR), следующих транзитом через Азербайджан посредством Бакинского порта, увеличилось на 29,5%.
Инфраструктура
20 июля 2022 г. 13:47
Транзит большегрузов через Азербайджан увеличился почти на 30%

Количество большегрузных автомобилей (TIR), следующих транзитом через Азербайджан посредством Бакинского порта, увеличилось на 29,5%.

Об этом Report сообщили в ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт".

Вместе с тем, на фоне новых реалий, создания комфортной среды и инфраструктурных возможностей для логистических компаний и пользователей порта в Бакинском порту зафиксирован значительный рост оборота большегрузных автомобилей (TIR), перевозимых между Европой, Турцией и Центральной Азией через Бакинский порт. Так, за первые шесть месяцев прошлого года через Бакинский порт было перевезено 18 075 TIR, а за первые шесть месяцев 2022 года этот показатель составил 23 410, что соответствует росту на 29,5%.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycandan tranzit keçən TIR-ların sayı 30 %-ə yaxın artıb

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