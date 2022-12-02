Транскаспийский международный транспортный маршрут станет "зеленым"

Средний коридор (Транскаспийский международный транспортный маршрут) в будущем планируется превратить в "зеленый" и электронный коридор.

Средний коридор (Транскаспийский международный транспортный маршрут) в будущем планируется превратить в "зеленый" и электронный транспортный маршрут.

Как сообщает Report, об этом журналистам сказал генеральный директор ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" Талех Зиядов.

По его словам, в ближайшие 10 лет Средний коридор может стать основным, соединяющим восток и запад. А "зеленая концепция" будет актуальной и через десять лет.

"В 2019 году Бакинский порт получил статус эко-порта, после чего морские гавани соседних стран также начали процесс для получения аналогичного статуса. Порт Актау стал вторым в Каспийском регионе, получившим статус "зеленого". Мы верим, что и другие гавани получат подобный сертификат. Это важно для трансформации Среднего коридора в "зеленый", устойчивый транспортный маршрут. Мы верим, что в будущем он станет одним из самых важных", - сказал Зиядов.