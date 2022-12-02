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Транскаспийский международный транспортный маршрут станет "зеленым"

Транскаспийский международный транспортный маршрут станет "зеленым" Средний коридор (Транскаспийский международный транспортный маршрут) в будущем планируется превратить в "зеленый" и электронный коридор.
Инфраструктура
2 декабря 2022 г. 14:14
Транскаспийский международный транспортный маршрут станет зеленым

Средний коридор (Транскаспийский международный транспортный маршрут) в будущем планируется превратить в "зеленый" и электронный транспортный маршрут.

Как сообщает Report, об этом журналистам сказал генеральный директор ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" Талех Зиядов.

По его словам, в ближайшие 10 лет Средний коридор может стать основным, соединяющим восток и запад. А "зеленая концепция" будет актуальной и через десять лет.

"В 2019 году Бакинский порт получил статус эко-порта, после чего морские гавани соседних стран также начали процесс для получения аналогичного статуса. Порт Актау стал вторым в Каспийском регионе, получившим статус "зеленого". Мы верим, что и другие гавани получат подобный сертификат. Это важно для трансформации Среднего коридора в "зеленый", устойчивый транспортный маршрут. Мы верим, что в будущем он станет одним из самых важных", - сказал Зиядов.

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Версия на английском языке Trans-Caspian International Transport Route to become green and electronic corridor
Версия на азербайджанском языке Trans-Xəzər Beynəlxalq Nəqliyyat Marşrutu "yaşıl" və elektron dəhlizə çevriləcək

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