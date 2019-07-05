TRACECA: В этом году грузоперевозки по транспортному коридору "Север-Юг" увеличились в 2,3 раза

В первом полугодии объем грузоперевозок по транспортному коридору "Север-Юг" увеличился в 2,3 раза по сравнению с предыдущим годом.

Об этом сообщил Report национальный секретарь межправительственной комиссии TRACECA Акиф Мустафаев.

По его словам, это высокий показатель: "В 2018 году объем грузов, перевезенных по этому транспортному коридору, достиг почти 1 млн тонн".

По словам А. Мустафаева, перевозки по транспортному коридору "Север-Юг" осуществляются в два этапа: "Грузы доставляются на крупнотоннажных грузовиках в иранскую Астару, а затем по железной дороге перевозятся в Азербайджан и Россию, или же по обратному маршруту, из России в Азербайджан, и далее из иранской Астары к Персидскому заливу".

Напомним, на первом этапе по "Север-Юг" планируется транспортировать 5 миллионов тонн грузов в год, а в дальнейшем - более 10 миллионов тонн грузов.

Проект "Север-Юг" реализуется на основе межправительственного соглашения, подписанного между Россией, Ираном и Индией 12 сентября 2000 года. Азербайджан присоединился к этому соглашению в 2005 году. В целом, данное соглашение ратифицировали 13 стран - Азербайджан, Беларусь, Болгария, Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Оман, Россия, Таджикистан, Турция, Украина, Армения. Транспортный коридор призван соединить Северную Европу с Юго-Восточной Азией. Он будет служить связующим звеном для соединения железных дорог Ирана, Азербайджана и России.