Toyota приступит к производству летающих автомобилей

Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ Японская компания Toyota намерена создать летающие автомобили.

Как сообщает Report со ссылкой на газету İndependent, на реализацию проекта "SkyDrive" компания планирует вложить около 350 тыс. долларов.

Испытательные полеты реактивного автомобиля планируется реализовать в конце 2018 года.

По подсчетам разработчиков, они смогут завершить проект к началу летних Олимпийских игр в Токио в 2020 году.

На данный момент над проектом "SkyDrive" работают специалисты компании Toyota.

Пока известно только то, что это будет автомобиль, который поднимут в воздух до 10 метров 4 ротора. Максимальная его скорость - 100 км/ч, но, в случае, если автомобиль будет передвигаться по обычной трассе, то скорость движения увеличится до 150 км/ч.