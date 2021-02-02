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Товарооборот в столице Азербайджана незначительно снизился

Товарооборот в столице Азербайджана незначительно снизился В 2020 году объем торгового оборота в Баку по сравнению с 2019 годом увеличился на 0,5% и составил 23 062,2 млн манатов
Инфраструктура
2 февраля 2021 г. 18:06
Товарооборот в столице Азербайджана незначительно снизился

В 2020 году объем торгового оборота в Баку по сравнению с 2019 годом увеличился на 0,5% и составил 23 062,2 млн манатов.

Об этом Report сообщили в Бакинском городском управлении статистики Госкомстата.

Согласно информации, стоимость проданных в торговой сети продовольствия, напитков и табачных изделий увеличилась на 6,4% и составила 11 775,9 млн манатов, а непродовольственных товаров снизилась на 4,6% и составила 11 286,3 млн манатов.

29,4% потребительских товаров реализовано на предприятиях со статусом юридического лица, 54,2% - на торговых объектах, принадлежащих индивидуальным предпринимателям, 16,4% - на продуктовых рынках.

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