Товарооборот в столице Азербайджана незначительно снизился

В 2020 году объем торгового оборота в Баку по сравнению с 2019 годом увеличился на 0,5% и составил 23 062,2 млн манатов

В 2020 году объем торгового оборота в Баку по сравнению с 2019 годом увеличился на 0,5% и составил 23 062,2 млн манатов.

Об этом Report сообщили в Бакинском городском управлении статистики Госкомстата.

Согласно информации, стоимость проданных в торговой сети продовольствия, напитков и табачных изделий увеличилась на 6,4% и составила 11 775,9 млн манатов, а непродовольственных товаров снизилась на 4,6% и составила 11 286,3 млн манатов.

29,4% потребительских товаров реализовано на предприятиях со статусом юридического лица, 54,2% - на торговых объектах, принадлежащих индивидуальным предпринимателям, 16,4% - на продуктовых рынках.