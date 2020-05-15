Товары металлургического гиганта России доставляются в Турцию по БТК

ООО ADY Express, дочернее предприятие ЗАО "Азербайджанские железные дороги", с декабря 2019 года начало грузоперевозки продукции крупной российской компании "ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат", на турецкий рынок по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс.

Об этом в интервью Report заявил директор ADY Express Азад Гасымов.

По его словам, общий вес первой партии груза составляет 2 053 тонны: "ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат" одно из крупнейших металлургических предприятий мира. По производству стали оно занимает 15-е место в мире. За счет возможностей, создаваемых железной дорогой БТК, в будущем мы считаем возможным перевозить ежемесячно 100 тыс. тонн грузов, принадлежащих только российским компаниям "Магнитогорский металлургический комбинат" и "ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат". Если обратить внимание на статистические показатели, мы увидим, что если в 2018 году ADY Express по БТК перевозил грузы этих компаний весом 1 324 тонны (20 вагонов), в 2019 году - 25 193 тонны (385 вагонов), то в первые 4 месяца 2020 года этот показатель составил уже 29 673 тонны (537 вагонов)".

А.Гасымов добавил, что на фоне развития российско-турецких экономических связей можно прогнозировать рост грузооборота между этими странами: "В таком случае железная дорога Баку-Тбилиси-Карс будет играть важную роль в перевозке товаров. Наряду с этим, в настоящее время ведутся важные работы в рамках синергии железной дороги Баку-Тбилиси-Карс с возможностями Транссибирской магистрали".