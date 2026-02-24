Торговый атташе Великобритании: Сотрудничество с Азербайджаном выходит на стратегический уровень

Сотрудничество между Азербайджаном и Великобританией переходит на стратегический уровень.

Об этом Report сообщил торговый атташе посольства Великобритании в Баку по вопросам инфраструктуры и сотрудничества с третьими странами Эльвин Разиев.

По его словам, между двумя странами достигнута договоренность о переходе к формату стратегического партнерства, и в этом направлении уже состоялись переговоры на уровне глав государств.

"В настоящее время обсуждается ряд крупных инфраструктурных проектов. После принятия совместного решения будет сделано официальное заявление. Водная инфраструктура также рассматривается как одно из возможных приоритетных направлений. Устаревшие сети считаются одной из основных причин потерь воды, поэтому в данной сфере изучаются проекты модернизации", - отметил он.

Торговый атташе подчеркнул, что финансовый пакет в размере 5 млрд фунтов стерлингов, выделенный экспортно-кредитным агентством Великобритании, носит комплексный характер и охватывает инфраструктурную сферу в целом, а не какой-либо отдельный сектор.

По его словам, распределение средств будет зависеть от выбранных приоритетов: "Если приоритет будет отдан водному сектору, на него может быть направлена значительная часть финансирования или даже вся сумма. Окончательное решение будет принято с учетом стратегических задач. На данном этапе средства рассматриваются как общий инфраструктурный пакет".