Ильхам Алиев Лига чемпионов УЕФА WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Лига чемпионов УЕФА WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах

    Торговый атташе Великобритании: Сотрудничество с Азербайджаном выходит на стратегический уровень

    Инфраструктура
    • 24 февраля, 2026
    • 13:42
    Торговый атташе Великобритании: Сотрудничество с Азербайджаном выходит на стратегический уровень

    Сотрудничество между Азербайджаном и Великобританией переходит на стратегический уровень.

    Об этом Report сообщил торговый атташе посольства Великобритании в Баку по вопросам инфраструктуры и сотрудничества с третьими странами Эльвин Разиев.

    По его словам, между двумя странами достигнута договоренность о переходе к формату стратегического партнерства, и в этом направлении уже состоялись переговоры на уровне глав государств.

    "В настоящее время обсуждается ряд крупных инфраструктурных проектов. После принятия совместного решения будет сделано официальное заявление. Водная инфраструктура также рассматривается как одно из возможных приоритетных направлений. Устаревшие сети считаются одной из основных причин потерь воды, поэтому в данной сфере изучаются проекты модернизации", - отметил он.

    Торговый атташе подчеркнул, что финансовый пакет в размере 5 млрд фунтов стерлингов, выделенный экспортно-кредитным агентством Великобритании, носит комплексный характер и охватывает инфраструктурную сферу в целом, а не какой-либо отдельный сектор.

    По его словам, распределение средств будет зависеть от выбранных приоритетов: "Если приоритет будет отдан водному сектору, на него может быть направлена значительная часть финансирования или даже вся сумма. Окончательное решение будет принято с учетом стратегических задач. На данном этапе средства рассматриваются как общий инфраструктурный пакет".

    Эльвин Разиев торговый атташе Великобритания инфраструктурые проекты
    Britaniyanın ticarət attaşesi: "Azərbaycanla əməkdaşlığımız strateji mərhələyə keçir" - EKSKLÜZİV
    Trade attaché: Azerbaijan-UK cooperation enters strategic phase

    Последние новости

    14:11

    Совместное заявление ЕС: давление на Россию усилится, помощь Украине продолжится

    Другие страны
    14:08

    Фуат Октай обсудил с Джейхуном Байрамовым формат сотрудничества Турция-Азербайджан-Грузия

    Внешняя политика
    14:05

    Заседание Совета глав правительств СНГ пройдет 22 мая в Туркменистане

    Другие страны
    13:55

    В Нахчыване пробурят 40 субартезианских скважин - распоряжение президента

    Внутренняя политика
    13:46
    Фото

    Азербайджан и Иран обсудили реализацию проектов ГЭС и экспорт электроэнергии

    Энергетика
    13:42

    Торговый атташе Великобритании: Сотрудничество с Азербайджаном выходит на стратегический уровень

    Инфраструктура
    13:32
    Фото

    Фуат Октай посетил памятник турецким шехидам в Баку

    Внешняя политика
    13:27

    Норвегия в этом году направит Украине около $9 млрд

    Другие страны
    13:21

    Украина предложила Венгрии компромисс по "Дружбе"

    Другие страны
    Лента новостей