"Аэрофлот" с июля планирует повысить топливные сборы на рейсы в Азербайджан

«Аэрофлот» со следующего месяца повысит топливные сборы для рейсов по России, а также в страны СНГ и Грузию.

Как передает Report со ссылкой на «Ъ», это следует из расценок, опубликованных на сайте компании.

Топливный сбор на внутренние рейсы с 1 июля вырастет с 2465 до 2700 руб. Исключение — направление Москва — Якутск, где эта сумма увеличилась с 3965 до 4200 руб. Кроме того, топливный сбор вырастет на некоторые зарубежные рейсы, которые отправляются из Москвы и Санкт-Петербурга. Среди них Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, Молдавия, Таджикистан, Узбекистан, Туркмения и Грузия. Плата повысится с 1080 до 1449 руб.

Напомним, что в 2018 году прибыль «Аэрофлота» снизилась в четыре раза — до 5,7 млрд руб., общий рост выручки при этом составил 611,6 млрд руб. Операционные расходы превысили доходы от перевозок. Компания заявила, что основная причина сокращения прибыли — рост цены на авиатопливо. В I квартале 2019 года общие расходы «Аэрофлота» на топливо повысились на 28,4%, или на 9,7 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. 26 июня в Минфине сообщили о проработке механизма для сдерживания роста цен на авиабилеты. Представитель ведомства отметил, что необходимо разобраться, в каком объеме рост цены на авиакеросин привел к подорожанию стоимости поездок.

Перед этим президент России Владимир Путин в ходе прямой линии поручил правительству разработать механизмы компенсации для авиакомпаний из-за резкого роста цен на авиакеросин.