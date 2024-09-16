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Токаев: Средний коридор является самым коротким и надежным маршрутом в Европу

Токаев: Средний коридор является самым коротким и надежным маршрутом в Европу Средний коридор в настоящее время является самым коротким и надежным маршрутом в Европу с потенциальной пропускной способностью до 10 млн тонн грузов.
Инфраструктура
16 сентября 2024 г. 19:10
Токаев: Средний коридор является самым коротким и надежным маршрутом в Европу

Средний коридор в настоящее время является самым коротким и надежным маршрутом в Европу с потенциальной пропускной способностью до 10 млн тонн грузов.

Как передает Report, об этом сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления на бизнес-форуме "Казахстан-Германия".

Казахстанский лидер также предложил связать Средний коридор с Трансъевропейской транспортной сетью и инициативой ЕС Global Gateway в целях поддержания растущих объемов торговли между Востоком и Западом.

По словам президента, стратегическое расположение Казахстана делает его ключевым внутрирегиональным центром торговли и логистики в Евразии.

Токаев также отметил, что Казахстан обладает большими возможностями для расширения сотрудничества с Германией в фармацевтической сфере.

"Наша страна активно развивает производство лекарств и медицинского оборудования с целью увеличить долю отечественной продукции на внутреннем рынке до 50% к 2025 году", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Tokayev: Orta Dəhliz Avropaya ən qısa və ən etibarlı marşrutdur

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