Токаев: Средний коридор является самым коротким и надежным маршрутом в Европу

Средний коридор в настоящее время является самым коротким и надежным маршрутом в Европу с потенциальной пропускной способностью до 10 млн тонн грузов.

Средний коридор в настоящее время является самым коротким и надежным маршрутом в Европу с потенциальной пропускной способностью до 10 млн тонн грузов.

Как передает Report, об этом сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления на бизнес-форуме "Казахстан-Германия".

Казахстанский лидер также предложил связать Средний коридор с Трансъевропейской транспортной сетью и инициативой ЕС Global Gateway в целях поддержания растущих объемов торговли между Востоком и Западом.

По словам президента, стратегическое расположение Казахстана делает его ключевым внутрирегиональным центром торговли и логистики в Евразии.

Токаев также отметил, что Казахстан обладает большими возможностями для расширения сотрудничества с Германией в фармацевтической сфере.

"Наша страна активно развивает производство лекарств и медицинского оборудования с целью увеличить долю отечественной продукции на внутреннем рынке до 50% к 2025 году", - отметил он.