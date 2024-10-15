Тофиг Исламов: В Лачыне планируется проложить трамвайную линию

В Лачыне планируют проложить трамвайную линию.
Как сообщает Report, об этом сказал врио исполнительного директора Службы восстановления, строительства и управления Лачынского района Тофиг Исламов на панельной дискуссии в рамках Каспийской строительной недели.
Он отметил, что в ближайшее время в Лачыне на улице Гейдара Алиева предусматривается проектирование и строительство отеля, галереи, объектов общественного питания, концертного зала, театра и творческих центров.
Т.Исламов отметил, что поскольку в Лачыне улица Гейдара Алиева предусматривается в качестве туристической зоны, там будет проложена канатная дорога вдоль реки Хакари.