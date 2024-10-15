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Тофиг Исламов: В Лачыне планируется проложить трамвайную линию

Тофиг Исламов: В Лачыне планируется проложить трамвайную линию 15:45
Инфраструктура
15 октября 2024 г. 16:14
Тофиг Исламов: В Лачыне планируется проложить трамвайную линию

В Лачыне планируют проложить трамвайную линию.

Как сообщает Report, об этом сказал врио исполнительного директора Службы восстановления, строительства и управления Лачынского района Тофиг Исламов на панельной дискуссии в рамках Каспийской строительной недели.

Он отметил, что в ближайшее время в Лачыне на улице Гейдара Алиева предусматривается проектирование и строительство отеля, галереи, объектов общественного питания, концертного зала, театра и творческих центров.

Т.Исламов отметил, что поскольку в Лачыне улица Гейдара Алиева предусматривается в качестве туристической зоны, там будет проложена канатная дорога вдоль реки Хакари.

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Версия на азербайджанском языке Tofiq İslamov: "Tezliklə Laçında elektrik tramvay xəttinin çəkilməsi planlaşdırılır"

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