Бывшую территорию Центра транспортного обмена "Кероглу" передадут Национальной гимнастической арене

Бывшая территория Центра транспортного обмена "Кероглу" Бакинского транспортного агентства будет передана Национальной гимнастической арене.

Как сообщает Report, об этом рассказал пресс-секретарь Бакинского транспортного агентства Маис Агаев.

По его словам, территория является парковкой национальной арены и временно использовалась БТА. Новый центр будет введен в эксплуатацию через неделю, поэтому необходимость в использовании территории национальной арены отпала.

Новый Центр транспортного обмена расположен на общей площади 3 га. Из Центра будут курсировать автобусы по более чем 30 маршрутным линиям в пригородные села и поселки.