Технологию блокчейн между бакинским и грузинскими портами планируется внедрить во втором полугодии

Внедрение технологии блокчейн между бакинским и грузинскими морскими портами планируется во второй половине этого года.

Внедрение технологии блокчейн между бакинским и грузинскими морскими портами планируется во второй половине этого года.

Как сообщает Report, об этом начальник департамента ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" Худаяр Гасанли заявил на региональном мероприятии по Среднему коридору в Грузии.

По его словам, это поможет нарастить контейнерные перевозки.

"Для развития Среднего коридора мы должны в первую очередь усовершенствовать инфраструктуру. Иначе цифровизация и другие решения не помогут привлечь больше грузов из Китая. Бакинский порт будет расширять свою деятельность и возможности в сфере контейнерных перевозок", - подчеркнул Гасанли.