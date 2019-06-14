"Бакинский мерополитен": Техническая неисправность в одном из вагонов будет расследована

Сегодня вечером в одном из поездов в бакинском метро возникла техническая неисправность, в результате чего дверь одного из вагонов осталась открытой.

В заявлении Report руководитель пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов подтвердил факт.

По его словам, распространенный в соцмедиа факт был отмечен между станциями "28 Мая" - "Гянджлик" в поезде, направлявшемся от станции метро "Ичеришехер" в направлении станции "Ази Асланов".

"Мы просмотрели с диспетчером записи с камер видеонаблюдения. Дверь была открыта лишь в одном вагоне. Причиной стала техническая неполадка. По предварительной версии, из-за плотности пассажиров контролер и машинист не заметили, что одна из дверей осталась открытой. Вопрос расследуют и примут решение в соответствии с инструкциями "Бакинского метрополитена", - сказал Б.Мамедов.