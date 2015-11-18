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    ​Тарифы на грузоперевозки в транспортном секторе Азербайджана снизились на 3%

    Грузоперевозки по железнодорожному транспорту выросли на 0,1%

    Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ В октябре текущего года в транспортном секторе Азербайджана тарифы на транспортировку нефти по трубопроводам снизились на 8,5%. Наряду с этим, тарифы на транспортировку газа выросли на 0,1%.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, за отчетный месяц тарифы на грузоперевозки по железнодорожному транспорту выросли на 0,1%. Стоимость грузоперевозок по морскому, воздушному и автомобильному транспорту не изменилась.

    Отметим, что в целом тарифы на грузоперевозки в месячном исчислении снизились на 2,6%. 

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