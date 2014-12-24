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    Тарифный совет: Вопрос изменения цен на пассажироперевозки в настоящее время не обсуждается

    Аббас Алиев: В настоящее время этот вопрос не стоит на повестке

    Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ “В настоящее время в Тарифном совете не обсуждается вопрос по изменению тарифов на пассажироперевозки". Как сообщает Report, об этом заявил пресс-секретарь министерства экономики и промышленности Азербайджана Аббас Алиев.

    По его словам, в настоящее время этот вопрос не стоит на повестке.

    Отметим, что ряд СМИ распространил информацию об увеличении цен на пассажироперевозки в новом году. Также было отмечено, что министерство транспорта обратится с этим вопросом к Тарифному совету. 

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