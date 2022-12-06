Танкер "Профессор Азиз Алиев" капитально отремонтирован

Завершен капитальный ремонт танкера ”Профессор Азиз Алиев“, принадлежащего Морскому транспортному флоту ЗАО ”Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO).

Завершен капитальный ремонт танкера ”Профессор Азиз Алиев“, принадлежащего Морскому транспортному флоту ЗАО ”Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO).

Как сообщает Report со ссылкой на ASCO, работы проводились на судоремонтном заводе ”Зыг".

Подводная и надводная части танкера после очистки абразивным песком были окрашены в три слоя. Также была проведена покраска головной палубы и механизмов корабля.

Помимо главного двигателя, насосов и прочих механизмов, был отремонтирован вспомогательный паровой котел корабля. Кроме того, выполнен ремонт жилых и служебных помещений моряков.

Танкер успешно возвращен в эксплутатацию.