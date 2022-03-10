Талех Зиядов: Зангезурский коридор превратит Азербайджан в торговый хаб

"Зангезурский коридор позволит превратить Азербайджан в торговый хаб".

"Зангезурский коридор позволит превратить Азербайджан в торговый хаб".

Как передает Report, об этом гендиректор Закрытого акционерного общества "Бакинский международный морской торговый порт" (Бакинский порт) Талех Зиядов сказал на церемонии закрытия совместного с ЕС проекта "Поддержка расширения возможностей Бакинского порта: Фаза 2".

"Зангезурский коридор – кратчайший коридор между ближневосточным и средиземноморским регионами. Он позволит развить коридор Восток-Запад и будет иметь большое значение в доставке грузов на Средиземное море. Превращение Азербайджана в региональный торговый хаб важно с точки зрения географического положения, и Бакинский порт сыграет в этом свою роль", - отметил он.