Талех Зиядов: Стратегическая роль Среднего коридора возрастает

С учетом геополитической ситуации возрастает стратегическая роль Среднего коридора (Транскаспийского международного транспортного маршрута).

С учетом геополитической ситуации возрастает стратегическая роль Среднего коридора (Транскаспийского международного транспортного маршрута).

Как сообщает Report, об этом сказал генеральный директор ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" Талех Зиядов на встрече с представителями крупнейшего китайского порта Циндао.

По его словам, ситуация в регионе, особенно новые реалии после 44-дневной войны, открывают дополнительные возможности для Среднего коридора.

"Через Зангезурский коридор открываются новые возможности, которыми могут воспользоваться китайские компании", - отметил генеральный директор.

По словам Зиядова, за последние 10 лет правительство Азербайджана реализовало стратегию превращения страны в региональный логистический центр. "Сегодня Бакинский порт подпишет меморандум о взаимопонимании с одним из крупнейших портов Китая - Циндао. Это позволит привлечь больше грузов в Средний коридор. Порт Циндао занимает важное место в грузоперевозках в Среднем коридоре. В 2019 году мы посетили этот порт и обсудили совместную работу. Порт использует передовые технологии".