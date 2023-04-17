О нас

Талех Зиядов: Будет определена модель развития Бакинского порта

Талех Зиядов: Будет определена модель развития Бакинского порта Модель развития Бакинского международного морского торгового порта будет определена до конца года после подготовки технико-экономического обоснования его второй фазы.
Инфраструктура
17 апреля 2023 г. 15:17
Талех Зиядов: Будет определена модель развития Бакинского порта

Модель развития Бакинского международного морского торгового порта будет определена до конца года после подготовки технико-экономического обоснования его второй фазы.

Как сообщает Report, об этом сказал генеральный директор ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" Талех Зиядов.

"Правительство решит, будет ли порт развиваться на основе государственно-частного партнерства или же за счет государства", - сказал Т.Зиядов.

По его словам, в рамках второй фазы будет проведена серьезная работа по перевалке контейнерных грузов: "Ведь грузы из Китая в Европу в основном отправляются в контейнерах.

В настоящее время мощность Бакинского порта по перевалке контейнеров составляет 100 000 TEU контейнеров, если мы превысим этот показатель, то перейдем на новый этап развития. В прошлом году через Бакинский порт прошло более 62 000 контейнеров, что свидетельствует о необходимости подготовки ко второй фазе. Глава государства дал соответствующие поручения в этом направлении, и сейчас работы продолжаются".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Taleh Ziyadov: "Bakı Limanının inkişaf modeli müəyyənləşəcək"

Самое читаемое

Главы МИД России и Китая проводят переговоры в Самарканде
Главы МИД России и Китая проводят переговоры в Самарканде
13 апреля 2023 г. 11:42
Бавария отстранила ударившего своего одноклубника футболиста
"Бавария" отстранила ударившего своего одноклубника футболиста
13 апреля 2023 г. 19:06
Бросившей в Пашиняна зонт женщине предъявлено обвинение
Бросившей в Пашиняна зонт женщине предъявлено обвинение
14 апреля 2023 г. 17:55
Назначен новый начальник Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджана
Назначен новый начальник Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджана
17 апреля 2023 г. 12:23
Завершился официальный визит президента Азербайджана в Казахстан
ФотоЗавершился официальный визит президента Азербайджана в Казахстан
10 апреля 2023 г. 20:07
По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали автомобили МККК
ФотоПо дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали автомобили МККК
11 апреля 2023 г. 18:00
Аудиовизуальный совет принял решение о временном прекращении вещания ARB TV
Аудиовизуальный совет принял решение о временном прекращении вещания ARB TV
12 апреля 2023 г. 15:40
В Баку ожидается сильный ветер
В Баку ожидается сильный ветер
12 апреля 2023 г. 17:41
​​​​​​​На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК
Фото​​​​​​​На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК
14 апреля 2023 г. 08:25
По маршруту Баку-Агстафа будет открыт дополнительный рейс
По маршруту Баку-Агстафа будет открыт дополнительный рейс
14 апреля 2023 г. 15:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi