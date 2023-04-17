Талех Зиядов: Будет определена модель развития Бакинского порта

Модель развития Бакинского международного морского торгового порта будет определена до конца года после подготовки технико-экономического обоснования его второй фазы.

Модель развития Бакинского международного морского торгового порта будет определена до конца года после подготовки технико-экономического обоснования его второй фазы.

Как сообщает Report, об этом сказал генеральный директор ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" Талех Зиядов.

"Правительство решит, будет ли порт развиваться на основе государственно-частного партнерства или же за счет государства", - сказал Т.Зиядов.

По его словам, в рамках второй фазы будет проведена серьезная работа по перевалке контейнерных грузов: "Ведь грузы из Китая в Европу в основном отправляются в контейнерах.

В настоящее время мощность Бакинского порта по перевалке контейнеров составляет 100 000 TEU контейнеров, если мы превысим этот показатель, то перейдем на новый этап развития. В прошлом году через Бакинский порт прошло более 62 000 контейнеров, что свидетельствует о необходимости подготовки ко второй фазе. Глава государства дал соответствующие поручения в этом направлении, и сейчас работы продолжаются".