Сырье для Бакинской картонной и коробочной фабрики поставляется из РФ и Грузии

Сырье, используемое в производственном процессе на Бакинской картонной и коробочной фабрике, импортируется из России и Грузии.

Как сообщает сумгайытское бюро Report, об этом журналистам заявил руководитель компании Кямран Салманлы.

По его словам, поставка сырья из этих стран позволяет осуществлять непрерывное производство качественной продукции.

Салманлы сообщил, что в составе Бакинской картонной и коробочной фабрики также предусмотрено строительство Фабрики по переработке бумаги. По его словам, этот проект имеет важное значение с точки зрения расширения местного производства и более эффективного использования сырья.

Он добавил, что со следующей недели начнется экспорт продукции предприятия в Грузию. Кроме того, подписаны контракты с двумя американскими компаниями, а в настоящее время ведутся переговоры по расширению сотрудничества.

Отметим, что 27 января президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии в Сумгайытском промышленном парке предприятия по производству картонной и коробочной тары ООО "Бакинская картонная и коробочная фабрика".