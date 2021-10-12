Суммарный объем водохранилищ в Карабахе превышает 600 млн кубометров

Суммарный объем водохранилищ на освобожденных территориях Азербайджана равен 618 млн кубометрам.

Суммарный объем водохранилищ на освобожденных территориях Азербайджана равен 618 млн кубометрам.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил заместитель председателя ОАО "Мелиорация и водное хозяйство" Рафиг Асланов.

По его словам, только из водохранилища Суговушан в Тертерском районе получено 183 млн кубометров воды, в общей сложности орошено 36 тыс. гектаров земли в Тертерском и Евлахском районах.

"Из водохранилища Ашагы Кёндялян в Физулинском районе использовано около 5 млн кубометров, а из Хачынчайского водохранилища в Агдамском районе - около 4 млн кубометров", - сказал Р. Асланов.