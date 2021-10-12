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Суммарный объем водохранилищ в Карабахе превышает 600 млн кубометров

Суммарный объем водохранилищ в Карабахе превышает 600 млн кубометров Суммарный объем водохранилищ на освобожденных территориях Азербайджана равен 618 млн кубометрам.
Инфраструктура
12 октября 2021 г. 15:10
Суммарный объем водохранилищ в Карабахе превышает 600 млн кубометров

Суммарный объем водохранилищ на освобожденных территориях Азербайджана равен 618 млн кубометрам.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил заместитель председателя ОАО "Мелиорация и водное хозяйство" Рафиг Асланов.

По его словам, только из водохранилища Суговушан в Тертерском районе получено 183 млн кубометров воды, в общей сложности орошено 36 тыс. гектаров земли в Тертерском и Евлахском районах.

"Из водохранилища Ашагы Кёндялян в Физулинском районе использовано около 5 млн кубометров, а из Хачынчайского водохранилища в Агдамском районе - около 4 млн кубометров", - сказал Р. Асланов.

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