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Сухогруз "Расул Рза" введен в строй после капремонта

Сухогруз "Расул Рза" введен в строй после капремонта Сухогруз "Расул Рза" возвращен в эксплуатацию после капремонта
Инфраструктура
24 июня 2025 г. 15:44
Сухогруз Расул Рза введен в строй после капремонта

ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO), входящее в состав холдинга AZCON, завершило капитальный ремонт сухогрузного судна "Расул Рза", плавающего в международных водах под флагом Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на ASCO, ремонтные работы были проведены на судоверфи Gisan в турецком городе Тузла.

В процессе работ была проведена проверка и ремонт главного и вспомогательных двигателей, насосов и других механизмов. Также осуществлен монтаж трубопроводных и электрических систем, выполнены работы по автоматике и сварке корпуса. Подводная и надводная части корпуса и грузовые трюмы очищены и окрашены, жилые и служебные помещения капитально отремонтированы в соответствии с современными морскими стандартами.

Кроме того, спасательные средства и противопожарное оборудование прошли техническую проверку.

По завершении ремонта сухогруз после успешного прохождения всех необходимых технических проверок возвращен в эксплуатацию и в настоящее время готовится к следующему рейсу.

Следует отметить, что судно "Расул Рза" с 2016 года плавает под флагом Азербайджана и осуществляет рейсы в международных водах. Его длина составляет 108,33 метра, ширина — 16,74 метра, грузоподъемность - 5200 тонн.

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Версия на английском языке Rasul Rza dry cargo vessel placed back into operation following major overhaul
Версия на азербайджанском языке ASCO “Rəsul Rza” gəmisini əsaslı təmirdən sonra istismara qaytarıb

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