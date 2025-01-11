Сухогруз "Муровдаг" завершил первый рейс и направляется в Чили

Сухогруз "Муровдаг", второе судно типа Handysize, приобретенное ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO) в октябре 2024 года, успешно завершил свой первый рейс в порты Колумбии и Эквадора.

Сухогруз "Муровдаг", второе судно типа Handysize, приобретенное ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO) в октябре 2024 года, успешно завершил свой первый рейс в порты Колумбии и Эквадора.

Как сообщает Report, в настоящее время "Муровдаг" направляется в чилийский порт Токопилья, где загрузит удобрения и аммиачную селитру, после чего отправится в бразильский порт Сальвадор.

"Муровдаг", построенный в 2020 году в Японии, обладает грузоподъемностью около 38 тыс. тонн и соответствует международным экологическим стандартам. Судно отличается экономичным расходом топлива и современными системами безопасности. Его длина составляет 179,9 метра, ширина - 30 метров, высота борта - 15 метров, а осадка - 10,47 метра. Максимальная скорость судна достигает 15,7 узла, а оптимальный дизайн осадки позволяет ему легко заходить в мелководные порты.

Отметим, что первое судно этого типа, "Ходжалы", было введено в эксплуатацию ASCO в мае 2024 года.