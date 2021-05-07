Судно Ro-Pax "Азербайджан" отправилось в свой первый рейс

Сданное 1 марта при участии Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой судно Ro-Pax, принадлежащего Азербайджанскому каспийскому морскому пароходству (ASCO), отправилось в свой первый рейс

Сданное 1 марта при участии Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой судно Ro-Pax, принадлежащего Азербайджанскому каспийскому морскому пароходству (ASCO), отправилось в свой первый рейс.

Как передает Report, судно-паром типа Ro-Pax "Азербайджан" вышло сегодня из Бакинского порта в Аляте и направилось в казахстанский Курык.

Концепция и инженерно-проектные работы нового судна, считающегося уникальным проектом и впервые введенного в эксплуатацию на Каспии, были разработаны Одесским морским инженерным бюро при активном участии инженеров ASCO.

Длина судов типа Ro-Pax составляет около 154,5 метров, ширина - 17,7 метров, а высота - 7,5 метров. Судно способно перевозить 100 пассажиров, 56 вагонов-цистерн или 50 большегрузных автомобилей.