О нас

Судно-паром "Азербайджан" вошло в топ-50 лучших паромов мира

Судно-паром "Азербайджан" вошло в топ-50 лучших паромов мира Судно-паром ”Азербайджан“ типа Ro-Pax ЗАО ”Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO) включено в список 50 лучших судов мира по рейтингу Significant Ship 2021 Британского Королевского общества морских инженеров (RINA).
Инфраструктура
23 июня 2022 г. 17:16
Судно-паром Азербайджан вошло в топ-50 лучших паромов мира

Судно-паром ”Азербайджан“ типа Ro-Pax ЗАО ”Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO) включено в список 50 лучших судов мира по рейтингу Significant Ship 2021 Британского Королевского общества морских инженеров (RINA).

Об этом сообщает Report со ссылкой на ASCO.

При выборе лучших за основу берутся основные технические параметры круизных лайнеров, паромов, супертанкеров, контейнеровозов и судов, перевозящих автомобили, плавающих в мировых водах.

Напомним, что судно-паром типа Ro-Pax "Азербайджан” вместимостью 100 пассажиров и 56 вагонов было сдано в эксплуатацию 1 марта 2021 года при участии президента Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой. Судно построено на Бакинском судостроительном заводе по заказу ASCO.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке “Azərbaycan” gəmi-bərəsi dünyanın ən yaxşı 50 gəmisindən biri olub

Самое читаемое

Число погибших в результате землетрясения в Афганистане превысило 1000 человек
Число погибших в результате землетрясения в Афганистане превысило 1000 человек
22 июня 2022 г. 14:15
Опрос: 80% европейцев поддерживают экономические санкции в отношении России
Опрос: 80% европейцев поддерживают экономические санкции в отношении России
22 июня 2022 г. 13:18
Число жертв землетрясения на востоке Афганистана выросло до 1 500
Число жертв землетрясения на востоке Афганистана выросло до 1 500
23 июня 2022 г. 03:27
Макрон прокомментировал решение ЕС
Макрон прокомментировал решение ЕС
23 июня 2022 г. 23:48
Экс-президент Латвии призвал повысить взнос за членство в ВОЗ
Экс-президент Латвии призвал повысить взнос за членство в ВОЗ
17 июня 2022 г. 11:09
Продлен срок для выплаты надбавок участвующим в борьбе с COVID-19 медработникам
Продлен срок для выплаты надбавок участвующим в борьбе с COVID-19 медработникам
17 июня 2022 г. 13:32
В Азербайджане пассажироперевозки железнодорожным транспортом выросли более чем на 96%
В Азербайджане пассажироперевозки железнодорожным транспортом выросли более чем на 96%
18 июня 2022 г. 10:14
Учреждена новая юбилейная медаль в Азербайджане
Учреждена новая юбилейная медаль в Азербайджане
18 июня 2022 г. 16:34
МО: На Кельбаджарском направлении наши позиции подверглись обстрелу
МО: На Кельбаджарском направлении наши позиции подверглись обстрелу
19 июня 2022 г. 09:24
При взрыве на северо-западе Кабула погибло не менее четырех человек
При взрыве на северо-западе Кабула погибло не менее четырех человек
19 июня 2022 г. 20:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi