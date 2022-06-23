Судно-паром "Азербайджан" вошло в топ-50 лучших паромов мира

Судно-паром ”Азербайджан“ типа Ro-Pax ЗАО ”Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO) включено в список 50 лучших судов мира по рейтингу Significant Ship 2021 Британского Королевского общества морских инженеров (RINA).

Судно-паром ”Азербайджан“ типа Ro-Pax ЗАО ”Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO) включено в список 50 лучших судов мира по рейтингу Significant Ship 2021 Британского Королевского общества морских инженеров (RINA).

Об этом сообщает Report со ссылкой на ASCO.

При выборе лучших за основу берутся основные технические параметры круизных лайнеров, паромов, супертанкеров, контейнеровозов и судов, перевозящих автомобили, плавающих в мировых водах.

Напомним, что судно-паром типа Ro-Pax "Азербайджан” вместимостью 100 пассажиров и 56 вагонов было сдано в эксплуатацию 1 марта 2021 года при участии президента Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой. Судно построено на Бакинском судостроительном заводе по заказу ASCO.