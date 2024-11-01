Судно "Мирвари" возобновляет морские прогулки на Приморском бульваре

После двухлетнего перерыва судно "Мирвари" возобновило свою деятельность, при этом цены остались на прежнем уровне.

После двухлетнего перерыва судно "Мирвари" возобновило свою деятельность, при этом цены остались на прежнем уровне.

Как сообщает Report, об этом сказала журналистам руководитель пресс-службы Управления Приморского бульвара Афсана Мехтиева.

Она отметила, что морские прогулки на бакинском бульваре были приостановлены с 2022 года из-за снижения уровня моря: "С начала года проводились измерения глубины моря, и в результате был определен новый маршрут для безопасного движения судна. Если прежний маршрут проходил через пристань "Садко", то теперь судно будет отправляться от пристани напротив Морского вокзала. Глубина в этом районе подходит для комфортного и безопасного движения судна".

По ее словам, учитывая интерес людей к возобновлению судоходного сервиса и несмотря на рост расходов по эксплуатации, Управление Приморского бульвара не изменило цены на билеты: "Цены варьируются от 5 до 10 манатов в зависимости от места. Эти тарифы были установлены в 2015 году. Безопасность судна обеспечивается Управлением полиции на водном транспорте и службой охраны Управления Приморского бульвара".

Фото: Эхтирам Джабиев