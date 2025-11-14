Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Судно ASCO перевезет более 24 тыс. тонн стали из Австралии в США

    Инфраструктура
    • 14 ноября, 2025
    • 11:05
    Судно ASCO перевезет более 24 тыс. тонн стали из Австралии в США

    Сухогруз "Ходжалы" класса Handysize, эксплуатируемый ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO), вышел из порта Кембла (Австралия) и направляется в порт Лос-Анджелеса (США).

    Как сообщает Report со ссылкой на ASCO, судно вышло в рейс с грузом стали массой 24 251 тонны, и его прибытие в пункт назначения ожидается к концу следующей недели.

    В настоящее время "Ходжалы" следует по акватории Тихого океана в полном соответствии с правилами безопасной навигации. Рейс выполняется в соответствии со всеми международными эксплуатационными стандартами.

    Отметим, что судно "Ходжалы" было принято в эксплуатацию 27 мая 2024 года в Китайской Народной Республике. Оно обладает неограниченными возможностями плавания, его дедвейт составляет 38 593 тонны, длина - 180 метров, ширина - 30 метров, осадка - 10,47 метра, максимальная скорость - 15,7 узла.

    ASCO-nun gəmisi Avstraliyadan ABŞ-yə 24 min tondan çox polad yük daşıyacaq
    ASCO's Khojaly vessel sets sail from Australia to US

    Лента новостей