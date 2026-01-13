Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Инфраструктура
    • 13 января, 2026
    • 16:26
    Судам в Каспийском море объявлено штормовое предупреждение

    Центр управления движением судов выпустил штормовое предупреждение для судов в Каспийском море из-за ожидаемой ветреной погоды.

    Как сообщили Report в Государственном морском и портовом агентстве Азербайджана, с вечера 13 января до полудня 15 января в акватории Каспийского моря ожидается усиление северо-западного и северного ветра до 18-23, местами - 25-30 м/с.

    По прогнозам, высота волн составит 3-4 метра, с последующим повышением до 4,5-6,5 метров. Судовладельцам и экипажам рекомендовано учитывать погодные условия и соблюдать меры безопасности.

    Hava şəraiti ilə bağlı gəmilərə xəbərdarlıq edilib

    Лента новостей