Судам в Каспийском море объявлено штормовое предупреждение

Центр управления движением судов выпустил штормовое предупреждение для судов в Каспийском море из-за ожидаемой ветреной погоды.

Как сообщили Report в Государственном морском и портовом агентстве Азербайджана, с вечера 13 января до полудня 15 января в акватории Каспийского моря ожидается усиление северо-западного и северного ветра до 18-23, местами - 25-30 м/с.

По прогнозам, высота волн составит 3-4 метра, с последующим повышением до 4,5-6,5 метров. Судовладельцам и экипажам рекомендовано учитывать погодные условия и соблюдать меры безопасности.