Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию
    Суда на Каспии предупредили о шторме из-за сильного ветра

    Суда на Каспии предупредили о шторме из-за сильного ветра

    Инфраструктура
    • 04 апреля, 2026
    • 23:26
    Суда на Каспии предупредили о шторме из-за сильного ветра

    Государственное морское и портовое агентство Азербайджана предупредило суда об ухудшении погодных условий.

    Как передает Report со ссылкой на агентство, согласно предупреждению, с дневных часов 5 апреля в акватории Каспийского моря ожидается северо-западный и северный ветер, который сохранится до вечера 6 апреля.

    В указанный период скорость ветра составит 18–23 м/с, местами усилится до 25–30 м/с, а в открытом море - до 32 м/с.

    Высота волн прогнозируется на уровне 3–4 м с последующим увеличением до 4–6 м.

    Государственное морское и портовое агентство Каспийское море Штормовое предупреждение
    Dövlət Agentliyi küləkli hava şəraiti ilə bağlı gəmilərə xəbərdarlıq edib

    Лента новостей