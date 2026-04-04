Суда на Каспии предупредили о шторме из-за сильного ветра
Инфраструктура
- 04 апреля, 2026
- 23:26
Государственное морское и портовое агентство Азербайджана предупредило суда об ухудшении погодных условий.
Как передает Report со ссылкой на агентство, согласно предупреждению, с дневных часов 5 апреля в акватории Каспийского моря ожидается северо-западный и северный ветер, который сохранится до вечера 6 апреля.
В указанный период скорость ветра составит 18–23 м/с, местами усилится до 25–30 м/с, а в открытом море - до 32 м/с.
Высота волн прогнозируется на уровне 3–4 м с последующим увеличением до 4–6 м.
