Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра

    Строятся подъездные пути к дороге Зыхский круг – Аэропорт

    Инфраструктура
    • 20 октября, 2025
    • 17:09
    Строятся подъездные пути к дороге Зыхский круг – Аэропорт

    Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана ведет строительство въездных, выездных и подъездных путей, соединяющих поселки Бахар и Деде Горгуд Сураханского района Баку с дорогой Зыхский круг – Аэропорт.

    Как сообщает Report, общая протяженность подъездных путей составляет 1 600 метров.

    В настоящее время на территории ведутся земляные работы, также ремонтируется существующая дорога, соединяющая поселки. На участке дороги протяженностью 790 метров ведется фрезерование старого асфальтобетонного покрытия.

    Строятся подъездные пути к дороге Зыхский круг – Аэропорт

    Зыхский круг-аэропорт Дорога в Аэропорт Транспортная инфраструктура Баку Устранение пробок
    Фото
    Видео
    Bakıda iki qəsəbəni Zığ dairəsi–Hava Limanı yoluna birləşdirən yanaşma yolları tikilir

    Последние новости

    17:52

    ЦАМО издал книгу "Армянская диаспора на Ближнем Востоке"

    Внешняя политика
    17:50

    Интервал движения поездов на участке Джафар Джаббарлы - Хатаи сокращен

    Инфраструктура
    17:43

    ЕС назначает координатора по борьбе с "теневым флотом" России

    Другие страны
    17:35

    В Азербайджане утверждены нормы проектирования гостиничных зданий

    Инфраструктура
    17:35

    Ярослав Ковальчук: "Продукция азербайджанских предприятий поступает на Белорусскую биржу через посредников"

    Бизнес
    17:32

    Завтра в Баку и регионах ожидается сильный ветер - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

    Экология
    17:32

    Мэрия Гюмри планирует провести забастовку - ОБНОВЛЕНО-4

    В регионе
    17:31

    Каллас: Страны ЕС поддержали идею 20-го пакета санкций против России

    Другие страны
    17:31

    Посольство Израиля в Баку устроило прием для сборной по футболу среди ампутантов

    Другие
    Лента новостей