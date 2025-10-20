Строятся подъездные пути к дороге Зыхский круг – Аэропорт
Инфраструктура
- 20 октября, 2025
- 17:09
Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана ведет строительство въездных, выездных и подъездных путей, соединяющих поселки Бахар и Деде Горгуд Сураханского района Баку с дорогой Зыхский круг – Аэропорт.
Как сообщает Report, общая протяженность подъездных путей составляет 1 600 метров.
В настоящее время на территории ведутся земляные работы, также ремонтируется существующая дорога, соединяющая поселки. На участке дороги протяженностью 790 метров ведется фрезерование старого асфальтобетонного покрытия.
