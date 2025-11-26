Строительство ж/д Зангезурского коридора через Нахчыван начнется в скором времени

Проектирование работ по восстановлению железной дороги части Зангезурского коридора, проходящей через Нахчыван, завершается, и в ближайшее время начнется этап строительства.

Как сообщает Report, об этом заявил министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев на 83-ом заседании Совета по железнодорожному транспорту СНГ.

По его словам, в настоящее время строительство Зангезурского коридора пропускной способностью до 15 млн тонн в год продолжается в Азербайджане активными темпами:

"Работы по строительству железной дороги Горадиз-Агбенд завершатся в 2026 году. Параллельно Азербайджан работает над восстановлением железнодорожного участка протяженностью примерно 200 км, проходящего через Нахчыван. Мы завершаем проектирование этой магистрали и в ближайшее время начнем строительные работы. Через несколько дней "Азербайджанские железные дороги" приступят к реализации этого проекта".

Как сообщалось, железнодорожная линия Горадиз-Агбенд является частью Зангезурского коридора. Эта линия придаст импульс экономическому развитию Карабаха и Восточного Зангезура и положит конец транспортной блокаде Нахчывана, а также станет очередным "железным мостом", соединяющим Европу и Азию.