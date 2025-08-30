    Ильхам Алиев ШОС Международный день пропавших без вести Железная дорога Баку-Агдам туризм

    Строительство ж/д ветки Агдам-Ханкенди завершится к концу 2026 года

    Инфраструктура
    • 30 августа, 2025
    • 13:00
    Строительство ж/д ветки Агдам-Ханкенди завершится к концу 2026 года

    Строительство железнодорожной ветки Агдам-Ханкенди планируется завершить к концу следующего года.

    Как сообщает корреспондент Report из Агдама, об этом журналистам заявил специальный представитель президента в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов.

    Напомним, что сегодня был запущен первый рейс поезда по маршруту Баку-Агдам после перерыва в 32 года.

    Азербайджан   азербайджанская железная дорога   Агдам   Карабах   строительство   инфраструктура  
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Ağdam-Xankəndi dəmir yolu xəttinin inşası gələn ilin sonunda başa çatdırılacaq
    Английская версия Английская версия
    Aghdam-Khankandi railway line to be completed by late 2026

