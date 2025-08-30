Строительство ж/д ветки Агдам-Ханкенди завершится к концу 2026 года

Строительство железнодорожной ветки Агдам-Ханкенди планируется завершить к концу следующего года.

Как сообщает корреспондент Report из Агдама, об этом журналистам заявил специальный представитель президента в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов.

Напомним, что сегодня был запущен первый рейс поезда по маршруту Баку-Агдам после перерыва в 32 года.