Строительство ж/д ветки Агдам-Ханкенди завершится к концу 2026 года
Инфраструктура
- 30 августа, 2025
- 13:00
Строительство железнодорожной ветки Агдам-Ханкенди планируется завершить к концу следующего года.
Как сообщает корреспондент Report из Агдама, об этом журналистам заявил специальный представитель президента в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов.
Напомним, что сегодня был запущен первый рейс поезда по маршруту Баку-Агдам после перерыва в 32 года.
