    Ağdam-Xankəndi dəmir yolu xəttinin inşası gələn ilin sonunda başa çatdırılacaq

    İnfrastruktur
    • 30 avqust, 2025
    • 12:41
    Ağdam-Xankəndi dəmir yolu xəttinin inşası gələn ilin sonunda başa çatdırılacaq

    Ağdam-Xankəndi dəmir yolu xəttinin inşası gələn ilin sonunda başa çatdırılması nəzərdə tutulur. 

    "Report"un Ağdama ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verir ki, bunu jurnalistlərə açıqlamasında Prezidentin Ağdam, Füzuli və Xocavənd rayonlarında xüsusi nümayəndəsi Emin Hüseynov bildirib. 

    Xatırladaq ki, bu gün Bakı-Ağdam qatarı 32 ildən sonra fəaliyyətini bərpa edib. 

    Emin Hüseynov   Ağdam-Xankəndi dəmir yolu xətti  
    Rus Versiası Rus Versiası
    Строительство ж/д ветки Агдам-Ханкенди завершится к концу 2026 года
    İngilis Versiası İngilis Versiası
    Aghdam-Khankandi railway line to be completed by late 2026

