Проектирование ж/д Горадиз-Агбенд завершено на 85%

Проектирование железнодорожной линии Горадиз-Агбенд, ведущей в Зангезурский коридор, завершено на 85%, а строительство - на 68%.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Отмечается, что в рамках этого мега-проекта строятся 8 станций, 22 моста, 2 крупных тоннеля и в общей сложности более 550 инженерных сооружений.

Эта линия придаст импульс экономическому развитию Карабаха и Восточного Зангезура и положит конец транспортной блокаде Нахчывана, а также станет очередным "железным мостом", соединяющим Европу и Азию.