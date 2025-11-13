Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    Проектирование ж/д Горадиз-Агбенд завершено на 85%

    Инфраструктура
    • 13 ноября, 2025
    • 20:11
    Проектирование ж/д Горадиз-Агбенд завершено на 85%

    Проектирование железнодорожной линии Горадиз-Агбенд, ведущей в Зангезурский коридор, завершено на 85%, а строительство - на 68%.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

    Отмечается, что в рамках этого мега-проекта строятся 8 станций, 22 моста, 2 крупных тоннеля и в общей сложности более 550 инженерных сооружений.

    Эта линия придаст импульс экономическому развитию Карабаха и Восточного Зангезура и положит конец транспортной блокаде Нахчывана, а также станет очередным "железным мостом", соединяющим Европу и Азию.

