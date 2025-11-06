Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 Парад Победы
    Строительство защитной галереи на ж/д Горадиз–Агбенд завершится к 2026 году

    Инфраструктура
    • 06 ноября, 2025
    • 15:25
    Защитная галерея, строящаяся на 99-м километре железнодорожной линии Горадиз–Агбенд, будет готова до конца этого года.

    Как сообщает корреспондент Report из Зангилана, об этом журналистам сообщил менеджер по строительству Департамента управления строительными проектами ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Аловсат Джавадов.

    По его словам, поскольку этот участок железнодорожной линии расположен в горной и скалистой местности, существует вероятность падения фрагментов скал на рельсы: "С учетом рельефа местности здесь спроектирована дополнительная защитная галерея длиной 108 метров. Она строится из монолитного железобетона".

    Джавадов добавил, что на железнодорожной линии Горадиз–Агбенд строятся в общей сложности 4 тоннеля и 3 галереи: "Эти инженерные сооружения служат для обеспечения как безопасности, так и долговечности инфраструктуры. В рамках проекта строительно-монтажные работы продолжаются поэтапно, и в настоящее время завершено 71% работ в тоннелях".

    Горадиз–Агбенд железная дорога транспортная инфраструктура Азербайджанские железные дороги
