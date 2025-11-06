İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Zəfər paradı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Zəfər paradı

    Horadiz–Ağbənd dəmir yolunda təhlükəsizlik qalereyasının inşası bu ilin sonuna qədər başa çatacaq

    İnfrastruktur
    • 06 noyabr, 2025
    • 15:00
    Horadiz–Ağbənd dəmir yolunda təhlükəsizlik qalereyasının inşası bu ilin sonuna qədər başa çatacaq

    Horadiz–Ağbənd dəmir yolu xəttinin 99-cu kilometrində inşa olunan təhlükəsizlik məqsədli qalereya bu ilin sonuna qədər hazır olacaq.

    "Report"un Zəngilana ezam olunmuş müxbiri xəbər verir ki, bunu jurnalistlərə açıqlamasında "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC-nin Tikinti Layihələrinin İdarə Olunması Departamentinin tikinti meneceri Əlövsət Cavadov bildirib.

    Onun sözlərinə görə, dəmir yolu xəttinin bu hissəsi dağlıq və qayalıq ərazidə yerləşdiyi üçün qaya parçalarının qoparaq rels üzərinə düşməsi ehtimalı var: "Ərazinin relyefi nəzərə alınaraq burada əlavə qoruyucu qalereya layihələndirilib. Qaleriyanın uzunluğu 108 metrdir və monolit dəmir-betondan inşa olunur".

    Ə. Cavadov bildirib ki, Horadiz–Ağbənd dəmir yolu xəttində ümumilikdə 4 tunel və 3 qalereya tikilir: "Bu mühəndis qurğuları həm təhlükəsizliyi, həm də infrastrukturun uzunömürlülüyünü təmin etməyə xidmət edir. Layihə çərçivəsində tikinti-quraşdırma işləri mərhələli şəkildə davam etdirilir və hazırda tunellərdə işlərin 71 %-i başa çatıb".

    "Azərbaycan Dəmir Yolları" təhlükəsizlik qalereyası Horadiz-Ağbənd dəmir yolu

    Son xəbərlər

    15:19

    İrandan Rusiyaya 97 kiloqramdan artıq narkotikin keçirilməsinin qarşısı alınıb

    Biznes
    15:04

    Azərbaycanın voleybol millisi İslamiadada növbəti qələbəsini qazanıb

    Komanda
    15:03

    Din xadiminin həyatına sui-qəsd hazırlamaqda təqsirləndirilən şəxslərin məhkəməsi başlayıb

    Hadisə
    15:02

    DİM sədri: Qarabağ Universitetinin məzunları magistratura imtahanlarını Xankəndidə verəcək

    Elm və təhsil
    15:00

    Horadiz–Ağbənd dəmir yolunda təhlükəsizlik qalereyasının inşası bu ilin sonuna qədər başa çatacaq

    İnfrastruktur
    14:54

    Məleykə Abbaszadə: Əlillik dərəcəsi olan qazilərə təhsili və karyerası üçün dəstək göstərilir

    Elm və təhsil
    14:54

    Enerji səmərəliliyi ilə əlaqəli enerji istehlak edən qurğulara dair texniki reqlament hazırlanıb

    Energetika
    14:45

    BP və tərəfdaşları Azərbaycanda sosial xərclərini 37 %-dən çox artırıb

    Energetika
    14:42

    Prokuror: Arayik Harutyunyanın cinayətlərdə iştirakı sübutlarla təsdiqlənib

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti