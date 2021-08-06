Строительство второй автомагистрали в Шушу будет завершено в 2024 году

"Вторая автомагистраль в направлении города Шуша будет 4-6-полосной".

"Вторая автомагистраль в направлении города Шуша будет 4-6-полосной".

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции сообщил заместитель начальника Главного управления по эксплуатации и ремонту автомобильных дорог Государственного агентства автомобильных дорог (ГААД) Азербайджана Хидаят Рустамов.

"Дорога I технического класса начинается на 157-км автомагистрали М-6 Гаджигабул-Горадиз-Агбенд-Зангезурский коридор. Дорога, длина которой составит 81,6 км, будет 4-6-полосной. В результате строительства мостов и туннелей на дороге будет обеспечена высокая скорость, и она будет короче на 20,3 км по сравнению с "Зефер йолу" ("Дорогой Победы"). Строительство автомобильной дороги планируется завершить в 2024 году".

Кроме того, по его словам, в соответствии с распоряжением президента страны "О реконструкции и восстановлении освобожденных от оккупации территорий" продолжаются работы в нескольких направлениях: Тогана-Кельбаджар-Истису (протяженность 83 км, 4 полосы движения), Горадиз-Джебраил-Зангилан-Агбенд (123,8 км, 4-6 полосы движения), Худаферин-Губадлы-Лачин (70 км, 4 полосы движения), Кельбаджар-Лачин (73 км, 2 полосы движения), Физули-Гадрут (13 км, 4 полосы движения), Барда-Агдам (45 км, 4 полосы движения), Шукюрбейли-Джебраил-Гадрут (43 км, 4 полосы движения). Предусмотрено строительство новой альтернативной автодороги без въезда в город Лачин (23 км, 2 полосы движения), автодороги Талыш-Тапгарагоюнлу-санаторий Гашалты (22 км, 2 полосы движения), и эти работы успешно продолжаются.